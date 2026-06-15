Названа предварительная причина крушения Ту-22 под Иркутском

По предварительным данным, причиной крушения самолёта Ту-22М3 в Иркутской области стал отказ двигателей. Об этом пишет Mash.

На борту находились четыре члена экипажа: командир, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.

Ранее сообщалось, что бомбардировщик Ту-22 разбился в Иркутской области. Трагедия произошла в районе города Свирск. Предварительно, экипаж спасся — очевидцы уверяют, что видели, как пилоты летели на парашютах.