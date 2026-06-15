Названа предварительная причина крушения Ту-22 под Иркутском
Бомбардировщик Ту-22 мог упасть под Иркутском из-за отказа двигателей
Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22. Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский
По предварительным данным, причиной крушения самолёта Ту-22М3 в Иркутской области стал отказ двигателей. Об этом пишет Mash.
На борту находились четыре члена экипажа: командир, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.
Ранее сообщалось, что бомбардировщик Ту-22 разбился в Иркутской области. Трагедия произошла в районе города Свирск. Предварительно, экипаж спасся — очевидцы уверяют, что видели, как пилоты летели на парашютах.
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