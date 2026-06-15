ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 13:23

Названа предварительная причина крушения Ту-22 под Иркутском

Бомбардировщик Ту-22 мог упасть под Иркутском из-за отказа двигателей

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22. Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22. Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По предварительным данным, причиной крушения самолёта Ту-22М3 в Иркутской области стал отказ двигателей. Об этом пишет Mash.

На борту находились четыре члена экипажа: командир, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.

В США разбился самолёт с парашютистами, погибли 12 человек
В США разбился самолёт с парашютистами, погибли 12 человек

Ранее сообщалось, что бомбардировщик Ту-22 разбился в Иркутской области. Трагедия произошла в районе города Свирск. Предварительно, экипаж спасся — очевидцы уверяют, что видели, как пилоты летели на парашютах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • ЧП
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar