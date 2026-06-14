В США разбился самолёт с парашютистами, погибли 12 человек

Трагедия произошла в небе над американским штатом Миссури. Легкомоторный самолёт, на борту которого находились любители парашютного спорта, рухнул на землю недалеко от города Батлер. Погибли все люди, находившиеся на борту. Всего жертвами катастрофы стали 12 человек, включая пилота. Эту информацию передал телеканал CNN.

Самолёт с парашютистами упал в США. Видео © X / Francisco Cunha

Катастрофа случилась в воскресенье утром. На тот момент воздушное судно только взлетело из местного аэропорта. На его борту находились 11 парашютистов и один пилот. Внезапно самолёт резко сменил курс и упал в районе шоссе. Никто не выжил.

Известно, что частный лайнер поднялся в воздух в аэропорту Батлера. Затем он по неизвестной причине развернулся. Сразу после этого машина рухнула рядом с дорогой. Власти пока не называют причины произошедшего.