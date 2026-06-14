Вертолёт рухнул при вылете из аэропорта во Флориде и задел самолёт

Во Флориде вертолёт Robinson R44 разбился при вылёте из аэропорта Норт-Перри в городе Пемброк-Пайнс. По данным телеканала NBC6 со ссылкой на экстренные службы, пострадали четыре человека.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что во время попытки взлёта воздушное судно упало на землю, перевернулось и задело стоявший рядом самолёт. В итоге борт получил повреждения средней степени тяжести.

В вертолёте в момент ЧП находились пилот и пассажиры. Все четверо пострадали но смогли самостоятельно выбраться из Robinson R44 ещё до прибытия спасателей.

Пострадавших доставили в больницу. Их травмы, по предварительным данным, не угрожают жизни. Полиция Пемброк-Пайнс помогала пожарно-спасательной службе на месте происшествия.

Ранее военный самолёт потерпел крушение в округе Якима американского штата Вашингтон. После падения воздушного судна в районе происшествия начался лесной пожар.