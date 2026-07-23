Самолёт ВВС США Boeing E-3B Sentry подал сигнал тревоги над Саудовской Аравией

Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry передал аварийный сигнал во время полёта над Саудовской Аравией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса отслеживания полётов.

Согласно информации агентства, воздушное судно передавало код 7700. Он используется для обозначения общей аварийной ситуации на борту.

Такой сигнал может свидетельствовать о различных нештатных обстоятельствах. В их числе техническая неисправность, пожар, нехватка топлива или другие экстренные ситуации.

Ранее разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 подал сигнал о проблемах со связью после полёта над Чёрным морем и кружил над нейтральными водами у Крита. Он вылетел с базы на Сицилии, двигался на высоте более 16 км, не заходя в воздушное пространство прибрежных стран, и активировал код 7600.