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4 июля, 12:27

Вылетевший из Стамбула в Россию самолёт подал сигнал бедствия над Чёрным морем

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Авиалайнер, выполнявший рейс Стамбул — Минводы, подал сигнал бедствия в небе над Чёрным морем. Как сообщает SHOT, самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», рассчитанный на 103 пассажира, принял решение вернуться в аэропорт вылета.

ТАСС сообщает, что борт сейчас летит обратно в Стамбул. Причина — «возможные неполадки», но что именно там случилось, не говорится.

Самолёт «России» вернулся в Пулково из-за трещины в стекле кабины пилотов
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Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в Мирном. Пострадавших нет, шесть человек экипажа и 173 пассажира были оперативно эвакуированы.

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Наталья Демьянова
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