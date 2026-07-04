Вылетевший из Стамбула в Россию самолёт подал сигнал бедствия над Чёрным морем

Авиалайнер, выполнявший рейс Стамбул — Минводы, подал сигнал бедствия в небе над Чёрным морем. Как сообщает SHOT, самолёт Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», рассчитанный на 103 пассажира, принял решение вернуться в аэропорт вылета.

ТАСС сообщает, что борт сейчас летит обратно в Стамбул. Причина — «возможные неполадки», но что именно там случилось, не говорится.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в Мирном. Пострадавших нет, шесть человек экипажа и 173 пассажира были оперативно эвакуированы.