Самолёт «России» вернулся в Пулково из-за трещины в стекле кабины пилотов

Авиакомпания «Россия» проинформировала о происшествии 2 июля: рейс FV6181, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Москву, был прерван. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после обнаружения трещины во внешнем слое остекления пилотской кабины.

«Во время выполнения рейса FV6181 Санкт-Петербург — Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине растрескивания внешнего слоя одной из секций остекления кабины пилотов», — указано в сообщении.

Самолет благополучно приземлился в Петербурге, а пассажиры продолжили путь на резервном борту.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в Мирном. Пострадавших нет, шесть человек экипажа и 173 пассажира были оперативно эвакуированы.