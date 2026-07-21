Разведдрон НАТО подал сигнал о сбое после полёта над Чёрным морем

Стратегический беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 подал сигнал о проблемах со связью после полёта над Чёрным морем. Сейчас аппарат кружит над нейтральными водами Средиземноморья недалеко от Крита. Об этом сообщает ТАСС.

Разведчик вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии. Затем он прошёл над южной частью черноморской акватории с запада на восток и обратно. Борт двигался на высоте более 16 километров. В воздушное пространство прибрежных государств он не заходил и находился вне коридоров гражданской авиации.

После возвращения к Средиземному морю дрон начал летать по квадратообразной траектории и активировал код 7600. Такой сигнал указывает на возникшие неполадки с радиосвязью.

Причина сбоя пока не установлена. Несмотря на возможную неисправность, машина продолжает кружить в районе острова Крит. Маршрут RQ-4D частично повторял полёты самолёта разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II. Такой борт 21 июля также заметили у Калининградской области.

Phoenix предназначен для длительного наблюдения, получения изображений обширных территорий и оперативной передачи собранных сведений. В распоряжении НАТО находятся пять таких аппаратов.

Ранее Life.ru писал, что в конце апреля дрон НАТО с тем же позывным MAGMA10 уже сталкивался с проблемами связи во время миссии над Чёрным морем. После неполадок аппарат развернулся и вернулся к Сицилии через Турцию, пройдя вдоль побережья Ливана и Сирии.