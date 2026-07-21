Разведчик НАТО Artemis кружит у границ Калининградской области

Самолёт-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершает полёт в районе Калининградской области. Данную информацию передал ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Борт поднялся с аэродрома в румынской Констанце, где базируется последние месяцы, около полутора часов назад и сейчас находится на высоте чуть более 10 км. Сначала он пролетел вдоль границы региона с Польшей, а затем прошёл в районе восточной и северной границ, используя воздушное пространство Польши и Литвы.

По данным собеседника агентства, предыдущие появления этого самолёта в районе Калининградской области фиксировались 7 и 8 июля, причём на отдельных участках его сопровождал британский Boeing RC-135W Rivet Joint с авиабазы Уоддингтон. Маршруты проходили через воздушное пространство Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

За последние несколько месяцев диспетчеры почти десять раз засекали подобные вылеты Challenger 650 у российского региона. Кроме того, самолёт неоднократно курсировал с юга на север и обратно в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, разворачиваясь у побережья Финского залива. При этом к пограничным районам с РФ и Белоруссией не приближался. Также борт регулярно совершает рейсы над нейтральными водами Чёрного моря, двигаясь с запада на восток и обратно, не заходя в воздушное пространство прибрежных государств.

Ранее Bombardier Artemis II провёл разведывательную миссию вдоль границ Калининградской области со стороны Литвы и Польши. Борт вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», проследовал до северной части Польши, после чего приступил к барражированию над Литвой, Польшей и акваторией Балтийского моря в непосредственной близости от российского эксклава.