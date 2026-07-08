Американский разведывательный самолёт Bombardier Artemis II вновь совершает полёты вдоль границ Калининградской области со стороны Литвы и Польши. Об этом свидетельствуют данные сервисов для отслеживания авиарейсов.

Борт вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», прошёл над странами НАТО до севера Польши, после чего начал кружить над Литвой, Польшей и акваторией Балтийского моря вблизи российского эксклава. К 13:30 самолёт совершал очередной круг над территорией Литвы.

Artemis II, переоборудованный американской компанией Leidos из бизнес-джета для радиолокационной разведки, регулярно появляется у западных рубежей России и над Чёрным морем. Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что фиксирует повышенную активность разведывательной авиации НАТО у своих границ и принимает меры по её мониторингу.

Это не первый подобный полёт за неделю — тот же борт уже фиксировали у границ области два дня назад. Американский разведывательный самолёт Bombardier Artemis II, переоборудованный из бизнес-джета для радиолокационной разведки, совершил полёт вдоль российской границы со стороны Прибалтики. Он вылетел с румынской базы, пролетел над странами НАТО до Эстонии, затем выполнял манёвры над Латвией и Эстонией у границы РФ, после чего взял курс на базу.