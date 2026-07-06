Американский самолёт-разведчик Artemis II вновь летал у границ РФ в Прибалтике

Американский разведывательный самолёт Bombardier Artemis II вновь совершил полёт вдоль российской границы со стороны стран Прибалтики. Об этом стало известно из данных сервисов для отслеживания авиарейсов.

Самолёт вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», пролетел над территорией стран НАТО до северо-запада Эстонии, после чего выполнял круговые манёвры над Латвией и Эстонией в непосредственной близости от границы РФ. К 15:45 борт находился над Литвой и взял курс на базу вылета.

Переоборудованный компанией Leidos из бизнес-джета, Bombardier Challenger 650 в военной модификации получил обозначение Artemis II и поулчил возможность вести радиолокационную разведку.

Напомним, 4 июля самолёт дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен над Чёрным морем. Он вылетел из румынской Констанцы и курсировал над нейтральными водами, не заходя в воздушное пространство стран.