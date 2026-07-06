Американский самолёт-разведчик Artemis II вновь летал у границ РФ в Прибалтике
Обложка © Х / Bizjets of War
Американский разведывательный самолёт Bombardier Artemis II вновь совершил полёт вдоль российской границы со стороны стран Прибалтики. Об этом стало известно из данных сервисов для отслеживания авиарейсов.
Самолёт вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», пролетел над территорией стран НАТО до северо-запада Эстонии, после чего выполнял круговые манёвры над Латвией и Эстонией в непосредственной близости от границы РФ. К 15:45 борт находился над Литвой и взял курс на базу вылета.
Переоборудованный компанией Leidos из бизнес-джета, Bombardier Challenger 650 в военной модификации получил обозначение Artemis II и поулчил возможность вести радиолокационную разведку.
Напомним, 4 июля самолёт дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен над Чёрным морем. Он вылетел из румынской Констанцы и курсировал над нейтральными водами, не заходя в воздушное пространство стран.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.