Самолёт-разведчик НАТО снова заметили в небе над Чёрным морем

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, входящий в авиационный парк НАТО, вновь замечен в небе над Чёрным морем. Информацию предоставил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза.

«Самолёт вылетел с аэродрома базирования в румынской Констанце и в настоящее время курсирует над нейтральными водами Чёрного моря, совершая полеты с запада на восток акватории и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», — сказал собеседник.

Диспетчер отметил, что, как правило, такие миссии выполняются только в рабочие дни, и появление борта в выходной является исключением из правил. Нынешний случай стал уже вторым этим летом, в июне полёт фиксировали в воскресенье. Сейчас разведчик работает на высоте около 11,5 километра в стороне от гражданских авиатрасс.

Собеседник также напомнил, что с начала июня этот самолёт неоднократно появлялся над черноморской акваторией. Кроме того, борт выполнял облёт Калининградской области по круговому маршруту через воздушное пространство Литвы, Польши и нейтральные воды Балтийского моря.

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