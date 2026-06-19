Американские истребители пятого поколения F-35B впервые совершили посадку у северо-западных границ России. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Самолёты морской пехоты США были развёрнуты в Терво в рамках учений Ramstein Flag 2026. По данным издания, это демонстрирует растущее внимание Пентагона к рассредоточенным боевым операциям вне крупных авиабаз.

F-35B — самый дорогой серийный истребитель в мире (около 130 млн долларов), один из самых сложных в обслуживании, а его дальность уступает российским Су-57 и Су-34. Маневренность этого самолёта морской пехоты США является наихудшей среди всех истребителей XXI века, его сверхзвуковой полёт сильно ограничен, а отсеки для вооружения особенно малы, что ограничивает как типы носимого оружия, так и его количество, сказано в статье.

В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе, подчёркивая, что Россия открыта к диалогу на равноправной основе, но только в случае отказа Запада от милитаризации континента.

Ранее в Литве объявили воздушную тревогу и подняли истребители патрульной миссии НАТО после сигнала о возможном беспилотнике, который в итоге оказался метеорологическим воздушным шаром. По данным вооружённых сил Литвы, около 9:40 по местному времени радары зафиксировали признаки, характерные для дронов, после чего были задействованы истребители, а работу Вильнюсского аэропорта временно ограничили.