Два румынских истребителя вылетели по тревоге из-за дронов у границ с Украиной

Румыния была вынуждена поднять в небо два истребителя Eurofighter Typhoon, так как у украинской границы была замечена группа беспилотников. Об этом сообщило на своём сайте министерство национальной обороны страны.

«Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии с базы 57 имени Михаила Когэлничану, входящие в состав Боевой службы воздушной полиции, вылетели в 00:10 (совпадает с мск) для наблюдения за воздушной обстановкой на границе с Украиной после обнаружения группы воздушных целей в 12 км к востоку от Вылкова», — говорится в тексте.

Министерство при этом не сообщило о вторжении дронов в воздушное пространство Румынии или столкновении БПЛА с землёй. В приграничном районе уезда Тулча звучала воздушная тревога на протяжении часа.

Ранее сообщалось, что в порту Констанцы провели эвакуацию, когда там взорвался украинский морской беспилотник на таймере. Катер с десятками килограммов взрывчатки сдетонировал спустя несколько часов после того, как его обнаружили. К моменту взрыва всех успели увести из опасной зоны. В Румынии начали требовать прекращения помощи Киеву.