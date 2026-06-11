В Румынии призвали Украину взрывать свои дроны ещё на подходе

Украинские морские дроны должны самоликвидироваться при приближении к территориальным водам Румынии. С такой инициативой выступил врио главы Минобороны страны Раду Мируцэ после инцидента у порта Констанца.

Он заявил журналистам, что намерен предложить Киеву заранее программировать все беспилотники, запускаемые в Чёрном море, на автоматический подрыв при приближении к румынской зоне ближе чем на 12 морских миль (около на 22 км). По словам Мируцэ, это должно стать гарантией безопасности для Румынии и снизить риск новых взрывов у её берегов.

Румынский чиновник также предложил использовать электронные датчики, которые позволят производителям или операторам отслеживать положение аппаратов и вовремя исключать их попадание в территориальные воды страны. Кроме того, Бухарест попросил Киев подключиться к расследованию уже произошедшего взрыва, чтобы установить, как именно морской дрон оказался у Констанцы.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что возле порта Констанца взорвался безэкипажный катер. Позже власти уточнили: всего было пять морских дронов, один сдетонировал в украинских водах, остальные — уже в румынских. В порту эвакуировали людей, поскольку на одном из аппаратов был таймер и десятки килограммов взрывчатки. К моменту взрыва опасную зону успели освободить.

После инцидента в стране зазвучали требования остановить военную помощь Киеву из-за угрозы катастрофы в Констанце. Посольство России в Румынии заявило, что взорвавшийся в порту катер и ещё три аналогичных аппарата у румынских вод были украинскими. Президент Румынии Никушор Дан также подтвердил, что устройства принадлежали Киеву.