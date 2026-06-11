Киевский режим каждую неделю бомбит Евросоюз, заявила Захарова
Обложка © Life.ru
За последние три месяца в Европе зафиксировано 11 случаев, связанных с украинскими беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она интерпретировала эти события как еженедельные «налёты» Киева на Евросоюз, вызванные закупкой вооружений на значительные суммы. В качестве примеров были приведены инциденты в Эстонии, Литве, Финляндии и Греции.
«Итого: 11 подтверждённых инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз», — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.
Ранее Life.ru рассказывал, что румынский порт в городе Констанца был эвакуирован после обнаружения украинского морского беспилотника с таймером. Катер, на борту которого находились десятки килограммов взрывчатки, сдетонировал через несколько часов. Президент Румынии Никушор Дан поспешил обвинить в этом Россию.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.