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11 июня, 11:07

Киевский режим каждую неделю бомбит Евросоюз, заявила Захарова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За последние три месяца в Европе зафиксировано 11 случаев, связанных с украинскими беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она интерпретировала эти события как еженедельные «налёты» Киева на Евросоюз, вызванные закупкой вооружений на значительные суммы. В качестве примеров были приведены инциденты в Эстонии, Литве, Финляндии и Греции.

«Итого: 11 подтверждённых инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз», — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

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Ранее Life.ru рассказывал, что румынский порт в городе Констанца был эвакуирован после обнаружения украинского морского беспилотника с таймером. Катер, на борту которого находились десятки килограммов взрывчатки, сдетонировал через несколько часов. Президент Румынии Никушор Дан поспешил обвинить в этом Россию.

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Наталья Демьянова
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