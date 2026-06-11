За последние три месяца в Европе зафиксировано 11 случаев, связанных с украинскими беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она интерпретировала эти события как еженедельные «налёты» Киева на Евросоюз, вызванные закупкой вооружений на значительные суммы. В качестве примеров были приведены инциденты в Эстонии, Литве, Финляндии и Греции.