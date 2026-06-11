ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 10:54

Взрывайтесь где-нибудь у себя: Бухарест обратился к Киеву с требованием по БЭК в Чёрном море

Румыния предложила Киеву программировать дроны на самоподрыв до захода в её воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Врио главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ обратился к киевскому режиму с призывом запрограммировать морские безэкипажные катера (БЭК) ВСУ так, чтобы они автоматически детонировали при приближении к румынским территориальным водам на определённое расстояние. Свою идею он изложил в ходе общения с журналистами.

Мируцэ настаивает, чтобы все запускаемые в Чёрном море дроны имели техническую начинку, которая запрограммирует их на автоматическую детонацию при входе в 12-мильную зону. Кроме того, по задумке румынской стороны, на борту необходимо разместить электронные датчики. Они позволят производителям или операторам в реальном времени отслеживать местоположение устройств и гарантированно исключить угрозу взрыва в территориальных водах страны.

Помимо этого, чиновник обратился к Киеву с просьбой о взаимодействии. Ведомство намерено провести расследование и установить все обстоятельства и причины уже произошедшего взрыва.

В Румынии требуют остановить военную помощь Киеву из-за угрозы катастрофы в Констанце
В Румынии требуют остановить военную помощь Киеву из-за угрозы катастрофы в Констанце

Напомним, 5 июня в порту Констанцы провели экстренную эвакуацию людей из-за взрыва украинского морского дрона, начинённого десятками килограммов взрывчатки. Безэкипажный катер сдетонировал спустя несколько часов после его обнаружения, при этом персонал и местных жителей успели заблаговременно вывести из опасной зоны. Российское посольство сразу же указало на принадлежность аппарата киевскому режиму. Впрочем, ясность в отношении того, чей это был дрон, не помешала румынскому президенту Никушору Дану заявить, что в инциденте виновата Россия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Румыния
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar