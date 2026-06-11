Взрывайтесь где-нибудь у себя: Бухарест обратился к Киеву с требованием по БЭК в Чёрном море

Врио главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ обратился к киевскому режиму с призывом запрограммировать морские безэкипажные катера (БЭК) ВСУ так, чтобы они автоматически детонировали при приближении к румынским территориальным водам на определённое расстояние. Свою идею он изложил в ходе общения с журналистами.

Мируцэ настаивает, чтобы все запускаемые в Чёрном море дроны имели техническую начинку, которая запрограммирует их на автоматическую детонацию при входе в 12-мильную зону. Кроме того, по задумке румынской стороны, на борту необходимо разместить электронные датчики. Они позволят производителям или операторам в реальном времени отслеживать местоположение устройств и гарантированно исключить угрозу взрыва в территориальных водах страны.

Помимо этого, чиновник обратился к Киеву с просьбой о взаимодействии. Ведомство намерено провести расследование и установить все обстоятельства и причины уже произошедшего взрыва.