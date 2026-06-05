Посольство РФ в Румынии: Взорвавшийся в порту Констанцы морской дрон — украинский

Морской дрон, взорвавшийся в порту Констанцы, а также три других аналогичных аппарата у румынских территориальных вод являются украинскими. Об этом заявила пресс-служба посольства России в Румынии в своём телеграм-канале.

Румынское Министерство национальной обороны распространило намеренно неполную информацию об инциденте, подчеркнули дипломаты. Именно по этой причине они посчитали нужным проинформировать местное население достоверными данными.

«Любые попытки прямо или косвенно «привязать» эти дроны к России и возложить на неё ответственность за данный инцидент лишены малейших оснований», — сказано в тексте.

В диппредставительстве добавили, что украинские морские беспилотники применяются киевским режимом для совершения терактов в отношении гражданских кораблей, а также для того, чтобы подвергать опасности торговое судоходство в акватории Чёрного моря.

Напомним, в порту Констанца эвакуировали людей из-за украинского морского дрона с таймером. Беспилотный катер с десятками килограммов взрывчатки сдетонировал спустя несколько часов после обнаружения. К моменту взрыва всех успели вывести из опасной зоны. О происшествии доложили президенту Румынии, специалисты устанавливают причины попадания дрона в территориальные воды.