Момент мощного взрыва морского дрона ВСУ в румынском порту попал на видео

В Сети появились кадры, зафиксировавшие момент мощного взрыва украинского дрона-камикадзе в румынском порту Констанца. Беспилотник сработал буквально в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала.

В Сети показали момент взрыва дрона-камикадзе в румынском порту Констанца. Видео © Х / sorinmihaimusat

На записи видны причалы, трубопроводы и погрузочное оборудование. Сразу после детонации над территорией взметнулся гигантский столб чёрного дыма и пыли, который за считанные секунды накрыл значительную часть портовой зоны. Данных о пострадавших и масштабах разрушений пока нет.

Напомним, что в румынском порту Констанца прошла экстренная эвакуация после того, как там обнаружили украинский морской дрон со взрывчаткой. Спустя несколько часов аппарат сдетонировал. Беспилотный катер заметили около шести утра. По предварительным данным, он был оснащён таймером, запрограммированным на подрыв. К моменту детонации, прогремевшей примерно в 10:30, службы безопасности успели вывести из опасной зоны всех людей. Внутри аппарата, как сообщают в прессе, находились десятки килограммов взрывчатки. О случившемся немедленно доложили главе румынского государства.