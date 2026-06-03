Министерство иностранных дел Великобритании пригласило российского посла Андрея Келина для беседы. В числе причин вызова были названы продолжающиеся удары по Украине и недавний инцидент с БПЛА в румынском городе Галац.

«Российский посол вызван на встречу в связи с продолжающимися ударами по Украине», — сообщил Форин-офис.

Посольство РФ, в свою очередь, сообщило, что Келин на встрече с британскими дипломатами категорически отверг любые обвинения относительно инцидента с БПЛА в Румынии. Российская сторона считает, что Великобритания намеренно использует ситуацию в Румынии, чтобы отвлечь общественное внимание от теракта в Старобельске и удара ВСУ по автобусу в Енакиево.

Диппредставительство также заявило, что действия Лондона свидетельствуют о фактической поддержке террористических методов, используемых киевским режимом. В рамках беседы российская сторона довела до сведения британской стороны рекомендацию об эвакуации дипломатического персонала из Киева.

Президент России Владимир Путин допустил, что в Румынии мог упасть украинский беспилотник. Он отметил, что подобные случаи с дронами ВСУ на территории европейских стран уже происходили. Путин также заявил, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки аппарата. По его словам, оценку произошедшему можно будет дать только после экспертизы.