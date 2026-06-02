Небензя указал на связь падения дрона в Румынии с письмом Зеленского Трампу

Российская сторона до сих пор не получила материалов, которые позволили бы объективно оценить ситуацию с упавшим в Румынии дроном. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Печально, что Румыния, не передав российской стороне никаких объективных данных об инциденте, сразу начала отрабатывать политический заказ своих старших партнёров», — заявил Небензя.

По его словам, Румыния и структуры НАТО сделали выводы ещё до завершения расследования. Дипломат также напомнил о закрытии Генконсульства России в Констанце и высылке российского генконсула. Несмотря на это, Москва готова участвовать в расследовании, если получит объективные материалы и обломки беспилотника для экспертизы.

Кроме того, российский представитель обратил внимание на то, что инцидент произошёл вскоре после обращения Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot.