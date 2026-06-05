ЧП в Румынии: Украинский дрон взорвался в порту Констанца, началась эвакуация
В Румынии экстренно эвакуировали порт из-за взрыва украинского морского дрона
Обложка © X / clashreport
В румынском городе Констанца проведена экстренная эвакуация портовой инфраструктуры. Причиной стало обнаружение украинского морского дрона, который впоследствии сдетонировал, пишет Clash Report.
Видео © X / clashreport
Объект заметили около шести часов утра. По предварительным данным, беспилотный катер был оснащен таймером, запрограммированным на подрыв. Взрывное устройство сработало спустя несколько часов, примерно в 10:30.
К моменту детонации службы безопасности успели вывести всех людей из опасной зоны. Согласно публикациям в прессе, внутри аппарата находились десятки килограммов взрывчатого вещества.
Об этой чрезвычайной ситуации оперативно доложили главе румынского государства. На данный момент специалисты устанавливают обстоятельства попадания техники в территориальные воды страны.
Ранее в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошёл взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Запад, не предоставив доказетельств, обвинил в случившемся Россию. После инцидента Бухарест объявил генконсула РФ в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. Глава РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что инцидент в Румынии вероятнее всего имеет связь с украинским беспилотником. По его словам, БПЛА Незалежной мог отклониться от курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за технических сбоев.
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