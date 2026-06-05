ЧП в Румынии: Украинский дрон взорвался в порту Констанца, началась эвакуация

В румынском городе Констанца проведена экстренная эвакуация портовой инфраструктуры. Причиной стало обнаружение украинского морского дрона, который впоследствии сдетонировал, пишет Clash Report.

Видео © X / clashreport

Объект заметили около шести часов утра. По предварительным данным, беспилотный катер был оснащен таймером, запрограммированным на подрыв. Взрывное устройство сработало спустя несколько часов, примерно в 10:30.

К моменту детонации службы безопасности успели вывести всех людей из опасной зоны. Согласно публикациям в прессе, внутри аппарата находились десятки килограммов взрывчатого вещества.

Об этой чрезвычайной ситуации оперативно доложили главе румынского государства. На данный момент специалисты устанавливают обстоятельства попадания техники в территориальные воды страны.