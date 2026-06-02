МИД Молдавии вызвал посла России из-за падения БПЛА в Румынии

МИД Молдавии вызвал российского посла в Кишинёве Олега Озерова после инцидента с беспилотником в Румынии. Дрон 29 мая упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац. В молдавском ведомстве заявили, что произошедшее создало серьёзные риски для региональной безопасности. Российскому дипломату вручили ноту протеста.

Румыния ранее возложила ответственность за падение БПЛА на Россию. Озеров до этого заявлял, что власти Молдавии обвиняют Москву во всех бедах, следуя установкам руководства Евросоюза. По его словам, Кишинёв не предоставляет доказательств, хотя российская сторона их запрашивала.

Президент России Владимир Путин допустил, что в Румынии мог упасть украинский беспилотник. Он отметил, что подобные случаи с дронами ВСУ на территории европейских стран уже происходили. Путин также заявил, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки аппарата. По его словам, оценку произошедшему можно будет дать только после экспертизы.