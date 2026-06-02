Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обсуждаемую в Молдавии возможность объединения с Румынией в случае осложнения переговоров о вступлении республики в Европейский союз. Поводом для комментария стало заявление молдавского премьер-министра Эугена Осмоческу, который допустил сценарий сближения с Бухарестом, если процесс евроинтеграции окажется затруднённым или будет заблокирован.

В российском внешнеполитическом ведомстве такую перспективу оценили крайне негативно. По мнению Захаровой, речь идёт не об объединении двух государств на равноправной основе, а о более глубоких процессах, которые могут привести к утрате национальной самобытности Молдавии.

«Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов», — заявила Захарова в комментарии РИА «Новости».

Тема возможного объединения Молдавии и Румынии периодически становится предметом политических дискуссий как внутри республики, так и за её пределами. Сторонники этой идеи связывают её с европейской интеграцией и исторической близостью двух стран, тогда как противники опасаются потери государственного суверенитета и национальной идентичности.