Глава Румынии Дан обвинил Россию во взрыве украинского дрона в порту Констанцы
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Президент Румынии Никушор Дан признал, что взрыв в порту Констанцы произошёл из-за украинского дрона. При это он осмелился возложить вину на Россию.
«Ответственность за подобные инциденты лежит на России как на стороне, начавшей [конфликт], в то время как Украина защищается», ― заявил Дан.
Ранее сообщалось, что в порту Констанцы провели эвакуацию, когда там взорвался украинский морской беспилотник на таймере. Катер с десятками килограммов взрывчатки сдетонировал спустя несколько часов после того, как его обнаружили. К моменту взрыва всех успели увести из опасной зоны. Российское посольство сразу же указало, что дрон принадлежит Украине, а в Румынии начали требовать прекращения помощи Киеву.
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