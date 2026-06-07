Президент Румынии Никушор Дан признал, что взрыв в порту Констанцы произошёл из-за украинского дрона. При это он осмелился возложить вину на Россию.

«Ответственность за подобные инциденты лежит на России как на стороне, начавшей [конфликт], в то время как Украина защищается», ― заявил Дан.