Захарова задала Румынии неудобные вопросы после взрыва украинского морского дрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инцидент с подрывом украинского морского беспилотника в румынском порту Констанца. В своём Telegram-канале дипломат поинтересовалась, когда власти страны намерены закрыть представительство Украины или выслать её дипломатов.

«Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — говорится в сообщении.

Также Захарова поинтересовалась, когда руководство Румынии извинится перед гражданами за постоянное русофобское враньё, а также когда страна перестанет финансировать Украину.