Захарова задала Румынии неудобные вопросы после взрыва украинского морского дрона
Захарова поинтересовалась, когда Румыния закроет представительство Украины
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инцидент с подрывом украинского морского беспилотника в румынском порту Констанца. В своём Telegram-канале дипломат поинтересовалась, когда власти страны намерены закрыть представительство Украины или выслать её дипломатов.
«Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — говорится в сообщении.
Также Захарова поинтересовалась, когда руководство Румынии извинится перед гражданами за постоянное русофобское враньё, а также когда страна перестанет финансировать Украину.
Ранее сообщалось, что в порту Констанцы была проведена эвакуация из-за украинского морского беспилотника со взрывателем на таймере. Катер, начинённый десятками килограммов взрывчатки, сдетонировал спустя несколько часов после того, как его заметили. К моменту взрыва всех успели вывести из опасной зоны. Посольство РФ сразу указало, что дрон принадлежал Украине.
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