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6 июня, 22:38

Захарова задала Румынии неудобные вопросы после взрыва украинского морского дрона

Захарова поинтересовалась, когда Румыния закроет представительство Украины

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инцидент с подрывом украинского морского беспилотника в румынском порту Констанца. В своём Telegram-канале дипломат поинтересовалась, когда власти страны намерены закрыть представительство Украины или выслать её дипломатов.

«Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — говорится в сообщении.

Также Захарова поинтересовалась, когда руководство Румынии извинится перед гражданами за постоянное русофобское враньё, а также когда страна перестанет финансировать Украину.

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Ранее сообщалось, что в порту Констанцы была проведена эвакуация из-за украинского морского беспилотника со взрывателем на таймере. Катер, начинённый десятками килограммов взрывчатки, сдетонировал спустя несколько часов после того, как его заметили. К моменту взрыва всех успели вывести из опасной зоны. Посольство РФ сразу указало, что дрон принадлежал Украине.

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Виталий Приходько
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