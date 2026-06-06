«Потеряли контроль»: Глава Румынии признал, что взорвавшийся в порту дрон был украинским
Президент Румынии Дан: Дрон, взорвавшийся в порту Костанцы, принадлежал Украине
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Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что безэкипажный катер, взорвавшийся в гражданском порту Констанцы, был украинским. Об этом он заявил после рабочей встречи, на которой обсуждались инцидент и меры по усилению безопасности на черноморском побережье страны.
«Теперь ясно, это был украинский дрон, входивший в группу из четырёх нагруженных взрывчаткой украинских дронов, над которыми был потерян контроль», — сказал политик.
Отвечая на вопросы журналистов, Дан не смог объяснить, как морскому беспилотнику удалось проникнуть в порт незамеченным. По его словам, это новая технология, созданная во время конфликта на Украине, и Румыния сейчас только учится противостоять ей.
Ранее сообщалось, что в порту Констанцы была проведена эвакуация из-за украинского морского беспилотника со взрывателем на таймере. Катер, начинённый десятками килограммов взрывчатки, сдетонировал спустя несколько часов после того, как его заметили. К моменту взрыва всех успели вывести из опасной зоны. Посольство РФ сразу указало, что дрон принадлежал Украине.
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