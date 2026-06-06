«Потеряли контроль»: Глава Румынии признал, что взорвавшийся в порту дрон был украинским

Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что безэкипажный катер, взорвавшийся в гражданском порту Констанцы, был украинским. Об этом он заявил после рабочей встречи, на которой обсуждались инцидент и меры по усилению безопасности на черноморском побережье страны.

«Теперь ясно, это был украинский дрон, входивший в группу из четырёх нагруженных взрывчаткой украинских дронов, над которыми был потерян контроль», — сказал политик.

Отвечая на вопросы журналистов, Дан не смог объяснить, как морскому беспилотнику удалось проникнуть в порт незамеченным. По его словам, это новая технология, созданная во время конфликта на Украине, и Румыния сейчас только учится противостоять ей.