Румыния оказалась на грани фактического финансового коллапса из-за огромных расходов на поддержку киевского режима. Об этом на полях ПМЭФ заявила в интервью РИА «Новости» румынский сенатор и депутат Европарламента Диана Шошоакэ.

«С 1 июля у нас нет денег на выплату зарплат и пенсий. Но мы занимаем деньги, чтобы отдать их Зеленскому. Есть те, кто не поддерживает Украинy, но даже те, кто считают, что надо помогать ей, не хотят отдавать им много денег, потому что сейчас мы находимся в состоянии банкротства», — сказала политик.

По её словам, слепое следование директивам Евросоюза привело к беспрецедентному внутреннему политическому и экономическому кризису. На фоне рекордной инфляции, повышения налогов и падения уровня жизни депутаты вынесли вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана, отправив кабинет в отставку.

Шошоакэ подчеркнула, что крупные вливания в украинский конфликт на фоне ухудшения уровня жизни в странах ЕС ведут к росту социального напряжения и потере государствами экономического суверенитета.

Ранее депутат Европарламента Диана Шошоакэ в беседе с российским президентом Владимиром Путиным отметила, что Румыния не желает выделять деньги Киеву, но в действительности такие решения принимаются в Брюсселе, а не в Бухаресте.