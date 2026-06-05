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5 июня, 17:12

«Народ Румынии не хочет помогать Украине»: Евродепутат сделала неожиданное признание на ПМЭФ

Шошоакэ: Народ Румынии не хочет помогать Украине, страной управляет Брюссель

Обложка © ТАСС / ROBERT GHEMENT / ЕРА

Обложка © ТАСС / ROBERT GHEMENT / ЕРА

На полях Петербургского международного экономического форума депутат Европарламента Диана Шошоакэ в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что Румыния не готова выделять Киеву средства и вооружение. Политик добавила, что в действительности сегодня страной руководят из Брюсселя, а не из Бухареста.

Шошоакэ также передала российскому лидеру привет от румынского народа, охарактеризовав сограждан как людей, у которых ещё сохранились мозги.

В ответ президент России попросил евродепутата также озвучить жителям Румынии встречное приветствие.

«Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии», — сказал он.

Евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ публично разорвала флаг ЕС в День Европы
Евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ публично разорвала флаг ЕС в День Европы

Напомним, ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран. Открывая мероприятие, лидер страны обратился к участникам с приветствием и подчеркнул, что столь внушительный состав аудитории — лучшее доказательство неподдельного внимания к дискуссиям на форуме.

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Вероника Бакумченко
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