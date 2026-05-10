Оппозиционный политик из Румынии Диана Шошоакэ устроила громкий антиевропейский перформанс. Лидер партии «SOS Румыния» вместе с соратниками публично разорвала флаг Евросоюза.

Диана Шошоакэ разорвала флаг ЕС. Видео © Facebook / diana.macovei1

Запись инцидента появилась на её странице в соцсетях. Поясняя мотивы, евродепутат заявила: она «хотела получить свою часть Европы, то есть забрать Румынию».

«Мы должны отмечать не день Европы, а день независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещи», — написала Шошоакэ.

Политик возмутилась, что румыны чтят организацию, которая, по её словам, «ногами попирает» их родную страну. Реакция из Брюсселя на эпатажную выходку пока не последовала.

Ранее Life.ru писал, что Киев может серьёзно пострадать из-за политического кризиса в Румынии. Страна играет ключевую роль в планировании НАТО на восточном фланге. Речь идёт в том числе о предоставлении авиабаз в рамках гарантий безопасности. AUR дала понять, что прекратит помощь Киеву и объявит нейтралитет в конфликте с Россией.