Политический кризис в Румынии создаёт угрозу для киевского режима. Об этом сообщает новостной канал TVP World. Причиной называют рост влияния антиукраинской партии «Альянс за объединение румын» (AUR), которая лидирует в опросах общественного мнения.

В материале указывается, что досрочные выборы могут укрепить позиции евроскептических сил. Это способно ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины. Румыния играет ключевую роль в планировании НАТО на восточном фланге. Речь идёт в том числе о предоставлении авиабаз в рамках гарантий безопасности. AUR дала понять, что прекратит помощь Киеву и объявит нейтралитет в конфликте с Россией. Исключение Румынии из этих процессов навредило бы Украине.

Парламент Румынии во вторник выразил вотум недоверия правительству Илие Боложана. За это решение проголосовал 281 депутат. Споры о мерах жёсткой экономии привели к обострению политического кризиса. Боложан продвигал сокращение расходов и налогово-бюджетные меры. Оппоненты обвинили его в разрушении экономики и обнищании населения.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подверг критике вице-президента США Джей Ди Вэнса. Поводом стала позиция американского политика, который выступает против дальнейшей военной поддержки Киева. В ходе беседы Зеленский заявил, что не разделяет точку зрения Вэнса. Он добавил, что гордость вице-президента за свёртывание поставок вооружений играет на руку Москве. Высказывания прозвучали на фоне продолжающихся в США споров о выделении средств Украине.