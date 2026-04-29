Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Турцию и Болгарию в нанесении экологического вреда Чёрному морю через их участие в поддержке Украины со стороны НАТО. По её словам, как члены Североатлантического альянса, эти страны несут коллективную вину за решения о вооружении Киева.

Как подчеркнула дипломат, политические шаги Турции и Болгарии в поддержку Украины, их финансирование, прямые поставки оружия и информационная помощь в совокупности наносят удар по морю, омывающему их территории.

«И Турция, и Болгария являются членами НАТО. Очевидно, коллективно разделяют ответственность за то решение, которое принимается всеми странами этого объединения по накачке [Владимира] Зеленского и Банковой вооружениями. То есть получается, своими политическими актами <…> они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар», — сказала Захарова на брифинге.

Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе введен режим ЧС. На месте работает министр МЧС Александр Куренков, ведомство активно направляет дополнительные силы для ликвидации последствий. Планируется укрепить берег и создать специальные заграждения на воде, чтобы собрать разлившиеся нефтепродукты. Загрязненную землю с места аварии уже вывозят.