Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 05:09

Зеленский обвинил Вэнса в пособничестве России из-за отказа помогать Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News, Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News, Phil Mistry

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подверг критике вице-президента США Джей Ди Вэнса. Поводом стала позиция американского политика, который выступает против дальнейшей военной поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Newsmax.

В ходе беседы экс-комик заявил, что не разделяет точку зрения американского вице-президента. Он также добавил, что гордость Вэнса за свёртывание поставок вооружений фактически играет на руку Москве. Высказывания прозвучали на фоне продолжающихся в США споров о выделении средств Украине.

«Я не согласен с вице-президентом. <…> Если он гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским», — утверждает Зеленский.

В МИД РФ опровергли слухи о планах применить ядерное оружие на Украине

Ранее Джей Ди Вэнс назвал остановку прямых поставок американского оружия на Украину одним из главных достижений текущей администрации. Соответствующее заявление прозвучало на форуме в Университете штата Джорджия. Вице-президент отметил, что США прекратили заниматься этим направлением и предложили европейским союзникам самостоятельно решать вопросы закупки вооружений. Он подчеркнул, что гордится этим решением и намерен придерживаться данной линии в будущем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Джей Ди Вэнс
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar