Главарь киевского режима Владимир Зеленский подверг критике вице-президента США Джей Ди Вэнса. Поводом стала позиция американского политика, который выступает против дальнейшей военной поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Newsmax.

В ходе беседы экс-комик заявил, что не разделяет точку зрения американского вице-президента. Он также добавил, что гордость Вэнса за свёртывание поставок вооружений фактически играет на руку Москве. Высказывания прозвучали на фоне продолжающихся в США споров о выделении средств Украине.

«Я не согласен с вице-президентом. <…> Если он гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским», — утверждает Зеленский.

Ранее Джей Ди Вэнс назвал остановку прямых поставок американского оружия на Украину одним из главных достижений текущей администрации. Соответствующее заявление прозвучало на форуме в Университете штата Джорджия. Вице-президент отметил, что США прекратили заниматься этим направлением и предложили европейским союзникам самостоятельно решать вопросы закупки вооружений. Он подчеркнул, что гордится этим решением и намерен придерживаться данной линии в будущем.