29 апреля, 23:31

В МИД РФ опровергли слухи о планах применить ядерное оружие на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Россия не рассматривает применение ядерного оружия на Украине. Заявление прозвучало на площадке ООН. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Он выступил на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Дипломат прокомментировал распространяемые оценки и публикации.

«Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчёт того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением. Очевидно, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии», — сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что Москва работает над снижением рисков конфронтации между ядерными державами. По его словам, такие столкновения могут привести к эскалации на более высокий уровень. Россия не заинтересована в усилении напряжённости.

МИД РФ: Россия не согласна с навязыванием полного отказа от ядерного оружия

Ранее Андрей Белоусов заявил, что возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы. Он отметил, что некие силы в Лондоне и Париже серьёзно обсуждали такую идею. Дипломат добавил, что режим нераспространения ядерного оружия сейчас вызывает опасения, а ДНЯО проходит серьёзные испытания на прочность. Россия в полном объёме выполняет обязательства по договору и выступает за его укрепление. При этом Москва не согласна с попытками принудить ядерные государства к отказу от такого оружия.

Антон Голыбин
