МИД РФ: Россия не согласна с навязыванием полного отказа от ядерного оружия

Россия выступила против давления на ядерные государства с требованием отказаться от оружия. Москва считает недопустимыми попытки навязать такие решения без альтернативных механизмов безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на конференции по ДНЯО.

«Мы не можем согласиться с попытками навязать ядерным государствам немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия и концепцию ядерного сдерживания без выработки действенных альтернативных инструментов обеспечения безопасности», — заявил Белоусов.

Ранее Белоусов сообщил, что возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы. Он отметил, что некие силы в Лондоне и Париже всерьёз рассматривали идею о передаче Киеву такого вооружения. Дипломат добавил, что современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения. По его словам, ДНЯО сейчас подвергается серьёзным испытаниям на прочность.