МИД РФ: Возможная передача Киеву ядерного оружия переходит все границы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour
Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы. Об этом он сообщил на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
Белоусов отметил, что некие силы в Лондоне и Париже всерьёз рассматривали идею о передаче Киеву такого вооружения. Дипломат добавил, что современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения. По его словам, ДНЯО сейчас подвергается серьёзным испытаниям на прочность. Россия полностью выполняет обязательства по договору и выступает за его дальнейшее укрепление. При этом Москва не согласна с попытками навязать ядерным государствам отказ от такого оружия.
«Такой радикальный подход равносилен тотальному игнорированию законных интересов нашей страны и базовых разоруженческих принципов», — сказал посол.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ввоз ядерного оружия на территорию Финляндии автоматически сделает эту страну мишенью для Российской армии. По его оценке, подобные шаги Хельсинки ведут к эскалации напряжённости в регионе и требуют адекватного ответа со стороны Москвы. Напомним, парламент Финляндии рассмотрит законопроект, дающий возможность ввоза и хранения ядерного оружия на финской территории. Данные меры рассматриваются в контексте якобы «национальной обороны» страны. В Кремле уже назвали конфронтацией подобные намерения Финляндии.
