МИД РФ: Возможная передача Киеву ядерного оружия переходит все границы

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы. Об этом он сообщил на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Белоусов отметил, что некие силы в Лондоне и Париже всерьёз рассматривали идею о передаче Киеву такого вооружения. Дипломат добавил, что современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения. По его словам, ДНЯО сейчас подвергается серьёзным испытаниям на прочность. Россия полностью выполняет обязательства по договору и выступает за его дальнейшее укрепление. При этом Москва не согласна с попытками навязать ядерным государствам отказ от такого оружия.