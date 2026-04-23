Власти Финляндии хотят снять запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране

Правительство Финляндии представило парламенту законопроект, предусматривающий возможность ввоза и хранения ядерного оружия на территории страны в «связанных с обороной ситуациях». Как сообщает финское Минобороны, данная инициатива направлена на «снятие правовых барьеров на ввоз ядерных устройств в Финляндию».

«Правительство предлагает снять правовые барьеры на ввоз ядерных устройств в Финляндию, а также на их транспортировку, поставку или хранение в Финляндии в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества», — сказано в сообщении.

Москва ранее чётко давала понять: если ядерное оружие появится в соседней стране, это будет воспринято как прямая агрессия.

До этого МИД Финляндии назвал охрану границ от России более важной, чем Ближний Восток. На фоне событий с Ормузским проливом министр иностранных дел Элина Валтонен подчеркнула, что Хельсинки рассматривает различные варианты участия в обеспечении свободы морских перевозок на Ближнем Востоке, однако на текущий момент это не является главной задачей государства.