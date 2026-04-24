Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 21:28

Песков назвал конфронтацией планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфронтацией намерение Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия. Заявление было сделано в эфире Первого канала.

«Это конфронтация, так и надо понимать. Причём конфронтация в таком, в концентрированном выражении», — указал представитель Кремля.

Лавров: В Германии и Финляндии снова расцветает нацизм

Ранее власти Финляндии внесли в парламент законопроект, который меняет национальное законодательство: документ предусматривает возможность ввоза и хранения ядерного оружия на финской территории. Это может касаться ситуаций, связанных с обороной страны. Как пояснило финское министерство обороны, инициатива нацелена на устранение правовых препятствий. Речь идёт о снятии барьеров для транспортировки, поставки или хранения ядерных устройств. Данные меры рассматриваются в контексте национальной обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или иного оборонного сотрудничества.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar