Песков назвал конфронтацией планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфронтацией намерение Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия. Заявление было сделано в эфире Первого канала.
«Это конфронтация, так и надо понимать. Причём конфронтация в таком, в концентрированном выражении», — указал представитель Кремля.
Ранее власти Финляндии внесли в парламент законопроект, который меняет национальное законодательство: документ предусматривает возможность ввоза и хранения ядерного оружия на финской территории. Это может касаться ситуаций, связанных с обороной страны. Как пояснило финское министерство обороны, инициатива нацелена на устранение правовых препятствий. Речь идёт о снятии барьеров для транспортировки, поставки или хранения ядерных устройств. Данные меры рассматриваются в контексте национальной обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или иного оборонного сотрудничества.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.