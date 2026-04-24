Песков назвал конфронтацией планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

«Это конфронтация, так и надо понимать. Причём конфронтация в таком, в концентрированном выражении», — указал представитель Кремля.

Ранее власти Финляндии внесли в парламент законопроект, который меняет национальное законодательство: документ предусматривает возможность ввоза и хранения ядерного оружия на финской территории. Это может касаться ситуаций, связанных с обороной страны. Как пояснило финское министерство обороны, инициатива нацелена на устранение правовых препятствий. Речь идёт о снятии барьеров для транспортировки, поставки или хранения ядерных устройств. Данные меры рассматриваются в контексте национальной обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или иного оборонного сотрудничества.