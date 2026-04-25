Картаполов: Ввоз ядерного оружия сделает Финляндию мишенью для Армии России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dancing_Man
Если Финляндия решится на то, чтобы ввозить на свою территорию и хранить ядерное оружие — это автоматически сделает страну мишенью для Российской армии. Такое мнение озвучил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения Российской армии — это их выбор», — подчеркнул он.
Напомним, парламент Финляндии рассмотрит законопроект, дающий возможность ввоза и хранения ядерного оружия на финской территории. Данные меры рассматриваются в контексте якобы «национальной обороны» страны. В Кремле уже назвали конфронтацией подобные намерения Финляндии.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.