Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 апреля, 11:44

Картаполов: Ввоз ядерного оружия сделает Финляндию мишенью для Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dancing_Man

Если Финляндия решится на то, чтобы ввозить на свою территорию и хранить ядерное оружие — это автоматически сделает страну мишенью для Российской армии. Такое мнение озвучил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения Российской армии — это их выбор», — подчеркнул он.

Хоронят НАТО ради нового монстра: Европа создаёт блок, где Украина будет тараном для России
Напомним, парламент Финляндии рассмотрит законопроект, дающий возможность ввоза и хранения ядерного оружия на финской территории. Данные меры рассматриваются в контексте якобы «национальной обороны» страны. В Кремле уже назвали конфронтацией подобные намерения Финляндии.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
