Новый взгляд Запада на места размещения ядерного оружия в мире встревожил Россию

Россия обеспокоена тем, как западные страны в последнее время смотрят на роль ядерного оружия в мире. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Целый ряд моментов вызывает у нас в контексте ДНЯО серьёзную озабоченность. Речь, прежде всего, идёт о тенденции, которая уже в скором времени может принять лавинообразный характер, а именно о повальном декларировании целым рядом государств – в основном из лагеря «коллективного Запада» – так сказать, нового взгляда на роль и место ЯО», — сказал дипломат.

По его словам, эта тенденция может быстро разрастись. Кроме того, на Западе всё чаще говорят о том, чтобы размещать ядерное оружие на территории тех стран, где его нет, а также обсуждают совместные ядерные миссии НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана. Он назвал такой вопрос глупым. глава Белого дома подчеркнул, что не видит причин для использования ядерного оружия. Американский лидер также высказал свою общую позицию по этой теме.