Путин заявил о готовности РФ расширять сотрудничество в ядерной энергетике

Россия обозначила готовность наращивать международное взаимодействие в области ядерной энергетики. Соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина к обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) было озвучено послом по особым поручениям МИД Андреем Белоусовым.

В тексте обращения отмечается, что страна, обладая статусом одного из мировых лидеров в ядерной энергетике, намерена сохранять и развивать практическое взаимодействие с государствами — участниками ДНЯО, заинтересованными в таком сотрудничестве.

А ранее стало известно, что ядерный арсенал КНДР за последнее десятилетие вырос до уровня, при котором американская система ПРО может не справиться с массированным ударом. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен считает, что Пхеньян ежегодно может создавать компоненты для почти 20 ядерных боеголовок. Помимо межконтинентальных ракет, у Северной Кореи есть значительный запас ракет малой и средней дальности.