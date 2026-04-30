Путин заявил о готовности РФ расширять сотрудничество в ядерной энергетике
Россия обозначила готовность наращивать международное взаимодействие в области ядерной энергетики. Соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина к обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) было озвучено послом по особым поручениям МИД Андреем Белоусовым.
В тексте обращения отмечается, что страна, обладая статусом одного из мировых лидеров в ядерной энергетике, намерена сохранять и развивать практическое взаимодействие с государствами — участниками ДНЯО, заинтересованными в таком сотрудничестве.
