Министр войны США Хегсет пообещал провести ядерные испытания

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о планах Соединённых Штатов по модернизации своей ядерной триады. В рамках этих усилий будут проведены испытания ядерного оружия и соответствующих систем доставки.

Хегсет отметил, что эти действия осуществляются на паритетных началах с другими ядерными державами. Он также подтвердил, что модернизация ядерной триады является частью обязательств, данных президентом Дональдом Трампом.

«Мы разработаем дополнительные варианты действий для обеспечения сдерживания и управления эскалацией», — сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана. Он назвал такой вопрос глупым. глава Белого дома подчеркнул, что не видит причин для использования ядерного оружия. Американский лидер также высказал свою общую позицию по этой теме.