Bloomberg заявил о росте угрозы ядерного арсенала КНДР для ПРО США

Ядерный арсенал КНДР за последнее десятилетие вырос до уровня, при котором американская система ПРО может не справиться с массированным ударом. Об этом пишет Bloomberg. По оценкам президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, Пхеньян способен ежегодно производить материал почти для 20 ядерных боеголовок. Аналитики считают, что модернизация объектов по производству расщепляющихся материалов ускоряет расширение северокорейской программы.

Сейчас у КНДР есть межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18 и Hwasong-19. По данным экспертов, их количество уже может создавать серьёзную нагрузку на американскую систему наземной ПРО, которая рассчитана на отражение ограниченного удара.

Система США включает 44 ракеты-перехватчика на Аляске и в Калифорнии. Её могут расширить ещё на 20 единиц, но при запуске двух перехватчиков на одну цель возможности обороны остаются ограниченными. Кроме межконтинентальных ракет, у Пхеньяна есть крупный арсенал ракет малой и средней дальности. Они могут угрожать американским базам в Азии, включая объекты на Гуаме.

Bloomberg также отмечает, что часть северокорейских ракет, по данным СМИ, применялась в ходе конфликта на Украине. Это могло дать КНДР дополнительные сведения о работе западных систем противоракетной обороны. При этом остаются вопросы к реальной эффективности северокорейских межконтинентальных ракет с боевыми зарядами. Они не проходили испытаний с ядерными боеголовками, поэтому неизвестно, как такие комплексы поведут себя при полном боевом сценарии.

На фоне роста угроз США развивают программу Golden Dome для защиты от ракетных рисков со стороны КНДР, Китая и России. Однако стоимость такой системы, по оценкам, может превысить 1 трлн долларов.