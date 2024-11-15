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15 ноября, 07:35

СМИ назвали «угрозу», из-за которой Трамп может увеличить ядерный арсенал США

WSJ: США могут пойти на увеличение ядерного арсенала из-за Китая, России и КНДР

США рассматривают возможность увеличения своего ядерного арсенала из-за угроз, которые якобы поступают со стороны Китая, России и КНДР. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена.

«США должны быть готовы расширить свои ядерные силы... Решение о развёртывании дополнительных ядерных вооружений останется на усмотрение приходящей администрации Трампа, которой ещё предстоит озвучить свои оборонные планы», — говорится в статье.

Авторы материала добавили, что Вашингтон видит угрозу в наращивании военных сил Китаем и КНДР, а также в приостановке диалога с Москвой касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. В статье указано, что Дональд Трамп ещё во время своего первого президентского срока одобрил все крупные программы по ядерным вооружениям, которые перешли от администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

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А ранее Life.ru писал, что США ошибаются, считая, что Россия не намерена применять ядерное оружие. По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, РФ решится на применение этого вооружения в случае защиты государства и рисков его существования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Дарья Нарыкова
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