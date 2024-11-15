СМИ назвали «угрозу», из-за которой Трамп может увеличить ядерный арсенал США

США рассматривают возможность увеличения своего ядерного арсенала из-за угроз, которые якобы поступают со стороны Китая, России и КНДР. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена.

«США должны быть готовы расширить свои ядерные силы... Решение о развёртывании дополнительных ядерных вооружений останется на усмотрение приходящей администрации Трампа, которой ещё предстоит озвучить свои оборонные планы», — говорится в статье.

Авторы материала добавили, что Вашингтон видит угрозу в наращивании военных сил Китаем и КНДР, а также в приостановке диалога с Москвой касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. В статье указано, что Дональд Трамп ещё во время своего первого президентского срока одобрил все крупные программы по ядерным вооружениям, которые перешли от администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.