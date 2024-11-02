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Регион
2 ноября, 11:28

Медведев рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Медведев: США ошибаются, считая, что Россия не будет применять ядерное оружие

Россия будет применять ядерное оружие в случае защиты государства и рисков его существования. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT.

По словам политика, именно США считают, что «русские никогда не перейдут определённой черты». При этом Америка сильно ошибается и если в обществе пойдёт речь о существовании РФ, то у страны в таком случае не останется выбора.

«Если речь пойдёт о существовании нашего государства, о чём неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора», – добавил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, президент, который стоит во главе ядерного государства, должен принять на себя обязательство защищать страну до последнего, это касается и России. У США и стран Европы на данный момент не хватает прозорливости, которая до этого была у бывшего американского государственного секретаря Генри Киссинджера.

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Напомним, недавно прошла тренировка сил ядерного сдерживания. Её провели под руководством Владимира Путина. В прошлый раз стратегические ядерные силы отработали массированный ответный удар под руководством главы государства почти ровно год назад. Россия во время тренировки использовала наземные, морские и авиационные силы. Также проводились практические пуски баллистических и крылатых ракет.

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Life.ru

Наталья Афонина
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