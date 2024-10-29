Подлодки, Ту-95 и наземные силы выполнили пуски ракет на стратегических учениях

ВС России отработали пуски баллистических и крылатых ракет в ходе учений сил стратегического сдерживания, сообщило Минобороны. К манёврам привлекались подводные крейсеры, бомбардировщики Ту-95МС и наземные силы.

Андрей Белоусов и Валерий Герасимов на стратегических учениях. Видео © Telegram / Минобороны России

Так, с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке был запущен «Ярс». В Баренцевом и Охотском морях подлодки «Новомосковск» и «Князь Олег» выполнили пуск ракет «Синева» и «Булава». А в небе «медведи» выполнили пуски крылатых ракет.

Манёврами управляли из Национального центра управления обороной, в этом приняли участие, в частности, министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.