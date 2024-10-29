Подлодки, Ту-95 и наземные силы выполнили пуски ракет на стратегических учениях
ВС России отработали пуски баллистических и крылатых ракет в ходе учений сил стратегического сдерживания, сообщило Минобороны. К манёврам привлекались подводные крейсеры, бомбардировщики Ту-95МС и наземные силы.
Андрей Белоусов и Валерий Герасимов на стратегических учениях. Видео © Telegram / Минобороны России
Так, с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке был запущен «Ярс». В Баренцевом и Охотском морях подлодки «Новомосковск» и «Князь Олег» выполнили пуск ракет «Синева» и «Булава». А в небе «медведи» выполнили пуски крылатых ракет.
Манёврами управляли из Национального центра управления обороной, в этом приняли участие, в частности, министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — говорится в сообщении.
Напомним, 29 октября в РФ состоялась тренировка стратегических сил сдерживания. Президент Владимир Путин объяснил позицию России насчёт применения ядерного оружия. Президент также подчеркнул, что наша страна не намерена участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на необходимом уровне. К слову, оснащённость войск современным оружием достигла 94%.
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