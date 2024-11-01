В США задумались об отношениях с РФ, испугавшись учебных пусков баллистических ракет

Учения российских стратегических сил ядерного сдерживания проводились в условиях интенсивной напряжённости в отношениях со странами Запада. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine, обративший внимание на опубликованные российским Минобороны кадры пусков.

«Учения проходили в период высокой напряжённости с западным блоком, в то время как западные страны рассматривают возможность совместных с Украиной ударов по целям на международно признанной российской территории с использованием западных ракет, таких как Storm Shadow, SCALP и ATACMS», — сказано в материале.

Издание отмечает, что более масштабное вмешательство НАТО в конфликт на Украине существенно обострит риски прямого военного столкновения альянса и России.