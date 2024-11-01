В США задумались об отношениях с РФ, испугавшись учебных пусков баллистических ракет
MWM: Учения сил ядерного сдерживания РФ прошли на фоне серьёзной напряжённости
Учения российских стратегических сил ядерного сдерживания проводились в условиях интенсивной напряжённости в отношениях со странами Запада. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine, обративший внимание на опубликованные российским Минобороны кадры пусков.
«Учения проходили в период высокой напряжённости с западным блоком, в то время как западные страны рассматривают возможность совместных с Украиной ударов по целям на международно признанной российской территории с использованием западных ракет, таких как Storm Shadow, SCALP и ATACMS», — сказано в материале.
Издание отмечает, что более масштабное вмешательство НАТО в конфликт на Украине существенно обострит риски прямого военного столкновения альянса и России.
Напомним, 29 октября ВС РФ провели учения по пуску баллистических и крылатых ракет в ходе тренировки сил стратегического сдерживания. В манёврах участвовали подводные лодки, бомбардировщики Ту-95МС и наземные подразделения. На космодроме «Плесецк» осуществили пуск ракеты «Ярс», а в Баренцевом и Охотском морях субмарины «Новомосковск» и «Князь Олег» запустили ракеты «Синева» и «Булава».
Telegram / Минобороны России