«Подготовка к войне»: Эксперт вскрыл реальную цель крупных учений НАТО в Финляндии

Вступив в военные учения НАТО, Финляндия начала подготовку к войне с Россией. С таким мнением выступил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с ТАСС.

«Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье, планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, в том числе наступательных систем. Это подготовка к войне», — сказал Степанов.

Как сообщали Силы обороны Финляндии, это крупнейшие артиллерийские учения НАТО, которые когда-либо проводились в Европе. Там примут участие около 3,6 тысячи военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции. Эксперт уверен, что таким образом США готовят своих сателлитов и создают слаженный ударный контур.