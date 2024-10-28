«Подготовка к войне»: Эксперт вскрыл реальную цель крупных учений НАТО в Финляндии
Эксперт Степанов: Учения НАТО в Финляндии являются подготовкой к войне
Вступив в военные учения НАТО, Финляндия начала подготовку к войне с Россией. С таким мнением выступил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с ТАСС.
«Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье, планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, в том числе наступательных систем. Это подготовка к войне», — сказал Степанов.
Как сообщали Силы обороны Финляндии, это крупнейшие артиллерийские учения НАТО, которые когда-либо проводились в Европе. Там примут участие около 3,6 тысячи военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции. Эксперт уверен, что таким образом США готовят своих сателлитов и создают слаженный ударный контур.
Напомним, после присоединения Швеции и Финляднии к НАТО полтора года назад Североатлантический альянс начал готовить очередную провокацию против России, организуя учения в Лапландии, неподалёку от границ РФ. Они начнутся 4-го ноября.
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