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18 октября, 14:10

Южная Корея припугнула КНДР боевыми стрельбами на границе

Yonhap: Южная Корея провела учения с РСЗО Chunmoo на границе с КНДР

Вооружённые силы (ВС) Южной Кореи провели учения с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) Chunmoo с боевыми патронами вблизи межкорейской границы. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на армию Южной Кореи.

В Южной Корее прошли военные учения. Видео © X / GetapackX

По данным агентства, учения состоялись 17 октября на восточном побережье Южной Кореи в уезде Косон. Военные выпустили 130-миллиметровые снаряды по цели, расположенной в 17 километрах от берега.

«Эти учения с боевой стрельбой были проведены, чтобы продемонстрировать решимость и возможности армии нанести ответный удар немедленно, решительно и до конца, если противник предпримет провокацию», — указано в статье.

Авторы материала дополнили, что РСЗО Chunmoo используется для поражения дальнобойных артиллерийских установок Северной Кореи. Это вооружение может запускать ракеты на максимальную дальность 36 километров и выпускать до 12 ракет до перезарядки.

По словам южнокорейских военнослужащих, в Корее пройдут ежегодные масштабные учения «Хогук» в воскресенье, 20 октября. Манёвры будут идти около трёх недель — до 8 ноября. В 2024 году специалисты привлекут больше человек и боевой техники.

КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей
КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей

Напомним, что ситуация в отношениях КНДР и Республики Корея вновь обострилась в начале октября. Тогда генеральный штаб Корейской народной армии заявил, что перекроет транспортные пути с Республикой Корея и «превратит южную границу в крепость». В Пхеньяне указали, что приступают к «практическим мерам по последовательному территориальному размежеванию». Затем КНДР взорвала участки дорог на границе с Южной Кореей, ответ на это Республика открыла предупредительный огонь. В связи с обстановкой в Армию Северной Кореи за сутки попросились 1,4 миллиона человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Дарья Нарыкова
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