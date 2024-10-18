Южная Корея припугнула КНДР боевыми стрельбами на границе

Вооружённые силы (ВС) Южной Кореи провели учения с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) Chunmoo с боевыми патронами вблизи межкорейской границы. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на армию Южной Кореи.

В Южной Корее прошли военные учения. Видео © X / GetapackX

По данным агентства, учения состоялись 17 октября на восточном побережье Южной Кореи в уезде Косон. Военные выпустили 130-миллиметровые снаряды по цели, расположенной в 17 километрах от берега.

«Эти учения с боевой стрельбой были проведены, чтобы продемонстрировать решимость и возможности армии нанести ответный удар немедленно, решительно и до конца, если противник предпримет провокацию», — указано в статье.

Авторы материала дополнили, что РСЗО Chunmoo используется для поражения дальнобойных артиллерийских установок Северной Кореи. Это вооружение может запускать ракеты на максимальную дальность 36 километров и выпускать до 12 ракет до перезарядки.