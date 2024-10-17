КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) полностью прекратила автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея на востоке и западе Корейского полуострова. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно информации агентства, были приняты меры по полному прекращению транспортных путей, ведущих в Южную Корею. Это решение является частью курса на «полное территориальное размежевание» с южным соседом. Разрыв касается как автомобильных, так и железнодорожных путей в восточных и западных районах южной границы КНДР.

Момент подрыва железнодорожных путей в КНДР. Фото © ЦТАК

По данным ЦТАК, это решение принято в ответ на военные провокации «враждебных сил» и направлено на «превращение южной границы в крепость».

Момент подрыва одной из автодорог в КНДР. Фото © ЦТАК