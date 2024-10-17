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17 октября, 01:11

КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей

КНДР полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей

КНДР подорвала дороги в Южную Корею. Обложка © ЦТАК

КНДР подорвала дороги в Южную Корею. Обложка © ЦТАК

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) полностью прекратила автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея на востоке и западе Корейского полуострова. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно информации агентства, были приняты меры по полному прекращению транспортных путей, ведущих в Южную Корею. Это решение является частью курса на «полное территориальное размежевание» с южным соседом. Разрыв касается как автомобильных, так и железнодорожных путей в восточных и западных районах южной границы КНДР.

Момент подрыва железнодорожных путей в КНДР. Фото © ЦТАК

Момент подрыва железнодорожных путей в КНДР. Фото © ЦТАК

По данным ЦТАК, это решение принято в ответ на военные провокации «враждебных сил» и направлено на «превращение южной границы в крепость».

Момент подрыва одной из автодорог в КНДР. Фото © ЦТАК

Момент подрыва одной из автодорог в КНДР. Фото © ЦТАК

Подрыв дорог был выполнен в рамках соблюдения конституции и не оказал негативного влияния на окружающую среду, заявило Министерство охраны земли и окружающей среды КНДР.

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Ситуация в отношениях КНДР и Республики Корея вновь обострилась в начале октября. Тогда генеральный штаб Корейской народной армии заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и «превратит южную границу в крепость». В Пхеньяне указали, что приступают к «практическим мерам по последовательному территориальному размежеванию». Затем КНДР взорвала участки дорог на границе с Южной Кореей, ответ на это Республика открыла предупредительный огонь. В связи с обстановкой в Армию Северной Кореи за сутки попросились 1,4 млн человек.

Анатолий Цейко
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