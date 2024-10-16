В Армию КНДР за сутки попросились 1,4 млн человек для участия в войне с Южной Кореей
Reuters: В Армию КНДР поступило 1,4 млн заявок после обострения с Южной Кореей
Добровольцы в Северной Корее. Обложка © ЦТАК
Власти Северной Кореи заявили об 1,4 миллиона новых заявок на вступление в войска из-за напряжённой ситуации с Югом. Об этом сообщает издание Reuters.
На кадрах из государственных СМИ Северной Кореи демонстрируются люди, которые подписывают некие бумаги. Власти отмечают, что отправка Сеулом дронов с брошюрами поставила «напряжённую ситуацию на грань войны». В качестве ответных действий, Пхеньян взорвал две приграничные дороги.
«Если начнётся война, Республика Корея будет стёрта с карты мира. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец её существованию», — пригрозила КНДР.
Напомним, днём ранее КНДР взорвала участки дорог, которые соединяют страну с Южной Кореей. После этого южнокорейская армия повысила меры готовности и наблюдения. А сегодня стало известно о беспилотниках над Пхеньяном. Местные чиновники обвиняют в провокации соседей, а в самой Южной Корее отказываются комментировать эти заявления. Посол России в КНДР уже подтвердил, что дрон «стрекотал» недалеко от дипмиссии.