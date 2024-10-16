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16 октября, 12:24

В Армию КНДР за сутки попросились 1,4 млн человек для участия в войне с Южной Кореей

Reuters: В Армию КНДР поступило 1,4 млн заявок после обострения с Южной Кореей

Добровольцы в Северной Корее. Обложка © ЦТАК

Добровольцы в Северной Корее. Обложка © ЦТАК

Власти Северной Кореи заявили об 1,4 миллиона новых заявок на вступление в войска из-за напряжённой ситуации с Югом. Об этом сообщает издание Reuters.

На кадрах из государственных СМИ Северной Кореи демонстрируются люди, которые подписывают некие бумаги. Власти отмечают, что отправка Сеулом дронов с брошюрами поставила «напряжённую ситуацию на грань войны». В качестве ответных действий, Пхеньян взорвал две приграничные дороги.

«Если начнётся война, Республика Корея будет стёрта с карты мира. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец её существованию», — пригрозила КНДР.

Южная Корея открыла предупредительный огонь после подрыва дорог военными КНДР
Южная Корея открыла предупредительный огонь после подрыва дорог военными КНДР

Напомним, днём ранее КНДР взорвала участки дорог, которые соединяют страну с Южной Кореей. После этого южнокорейская армия повысила меры готовности и наблюдения. А сегодня стало известно о беспилотниках над Пхеньяном. Местные чиновники обвиняют в провокации соседей, а в самой Южной Корее отказываются комментировать эти заявления. Посол России в КНДР уже подтвердил, что дрон «стрекотал» недалеко от дипмиссии.

Николай Рюмин
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