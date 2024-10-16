В Армию КНДР за сутки попросились 1,4 млн человек для участия в войне с Южной Кореей

Власти Северной Кореи заявили об 1,4 миллиона новых заявок на вступление в войска из-за напряжённой ситуации с Югом. Об этом сообщает издание Reuters.

На кадрах из государственных СМИ Северной Кореи демонстрируются люди, которые подписывают некие бумаги. Власти отмечают, что отправка Сеулом дронов с брошюрами поставила «напряжённую ситуацию на грань войны». В качестве ответных действий, Пхеньян взорвал две приграничные дороги.